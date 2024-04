¡ÚLTIMA HORA! Hummels renovaría contrato por un año más en Dortmund

En las últimas horas, SportBild habría informado que Mats Hummels renovaría contrato por un año más en Borussia Dortmund.

El club hace mucho viene trabajando con la idea

No cabe ninguna duda de que el gran líder de este plantel es Mats Hummels. Es cierto, Emre Can lleva la cinta de capitán. También es cierto que no era un miembro en el consejo de jugadores al inicio de la temporada. Sin embargo, el correr del tiempo lo puso en el lugar donde nació para estar.

Con su experiencia, su impronta y su gran rendimiento en esta segunda parte de la temporada, un veterano Hummels es el mejor jugador de la defensa que tiene el equipo negriamarillo. Es por ello que, desde hace tiempo, Sebastian Kehl viene trabajando con la idea de renovar su contrato que vence en este verano.

En un principio se especuló con que podría salir si Edin Terzic seguía como entrenador. Pero se ve que limaron asperezas porque después de llegar a las semifinales de Champions League, el entrenador va a seguir y él también.

Hummels decidió renovar contrato en Dortmund

En sintonía de lo que venimos desarrollando, surgió la noticia desde SportBild que el zaguero central ya tendría todo arreglado para seguir un año más en la parte amarilla de la Cuenca del Ruhr. Siempre se dijo que si continuaba era para darle algo al club. Es decir, no quería estar ocupando un lugar en el banco de suplentes. Empero, Terzic lo premió con minutos y él está respondiendo de gran manera.