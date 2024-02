Union Saint-Gilloise, siguiente parada del tren europeo de Eintracht Frankfurt

400 kilómetros separan las ciudades de Bruselas y Frankfurt. Un trayecto más que considerable, pero benevolente si tenemos en cuenta que en la capital de Bélgica reside la siguiente parada del tren europeo de Las Águilas. En el Lotto Park, para los dieciseisavos de final de Liga de Conferencia, les espera un Union Saint-Gilloise que solo ha perdido un partido como local en toda la temporada. Y el dato tiene trampa, porque la derrota ni siquiera se produjo en el citado estadio. Los belgas juegan siempre sus partidos en el Joseph Marrien de Forest pero, ante la negativa de la UEFA a acoger encuentros europeos en su feudo, el Anderlecht les cede su estadio para jugar la Europa League (y ahora Conference). Cuatro partidos europeos allí este curso y ninguna derrota. Ni siquiera el Liverpool de Jürgen Klopp pudo rascar un empate.

Enfrentarte a un tercer clasificado de Europa League nunca es plato de buen gusto, pero menos aún si se trata de uno de los equipos revelación en Europa. El año pasado dependían de sí mismos para ser campeones de liga, pero se les resbaló de las manos el título en la última jornada. Este año parecen haber aprendido de sus errores, pues son líderes en Bélgica con ocho puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Una distancia que, eso sí, se dividirá por la mitad una vez empiece el play-off de campeonato.

En Bruselas siempre se reinventan

Union Saint-Gilloise tuvo que lidiar con el desarme de la plantilla tras la magnífica temporada que habían brindado al aficionado al fútbol. La baja más sonada fue la de Victor Boniface, a quien bien conocen en la Bundesliga y que, aunque ahora lesionado, brilla de la mano de Xabi Alonso. Pero hubo muchas más: Teuma, van der Heyden, Lynen (ahora en Werder Bremen), Nieuwkoop, El Azzouzi, Kandouss, Adingra… Todos ellos eran indiscutibles para Karel Geraerts, que también se marchó y ahora dirige al FC Schalke 04. Borrón y cuenta nueva para la directiva, que no solo ha mantenido el nivel del curso pasado, sino que incluso parece haberlo mejorado.

El argelino Mohamed Amoura y el sueco Gustaf Nilsson han dado un paso al frente en la faceta goleadora. El técnico alemán Alexander Blessin, antiguo entrenador de los juveniles de RB Leipzig, ha propuesto un estilo de juego con tanta pregnancia como dificultad a la hora de contrarrestarlo. Y su afición los acompaña a donde haga falta para alentarlos. Un club que encontró la luz en el verano de 2018, cuando Tony Bloom, también propietario del Brighton & Hove Albion inglés, adquirió la entidad de Bruselas.

Desde entonces, ascenso meteórico hasta disputar su segunda temporada consecutiva pasando una fase de grupos europea. Pero no todo se debe al ‘boom’ financiero de su nuevo propietario, sino más bien a un impecable trabajo de captación por todo el mundo. De los 23 jugadores inscritos en la UEFA por parte del Union Saint-Gilloise, 17 de ellos no son belgas. Algunos de países exóticos tales como Madagascar o Rwanda. Las fronteras en el fútbol no existen, y si no que se lo digan a los ojeadores del club belga. Ahora le toca a Eintracht Frankfurt tirar de veteranía y experiencia europea para marcar territorio.