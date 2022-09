Urs Fischer continuará en Union Berlin después de esta temporada

El gran momento de 1. FC Union Berlin es recompensado para el histórico entrenador Urs Fischer, que recibió una extensión del contrato que expiraba este verano.

Hay Fischer para rato en Berlin

Ascenso, permanencia, Europa, y ahora en la cima de la Bundesliga. Bajo Urs Fischer, el Union parece mejorar cada año. Es lógico que el contrato con el exitoso técnico, que vencía en el próximo verano, ahora se haya prorrogado. Si bien Los del Hierro no especificaron la duración del flamante acuerdo, Fischer lo aceptó con mucho gusto en un comunicado de prensa del club:

«Lo que hemos podido vivir juntos estos últimos años es increíble. Me cuesta expresarlo con palabras. Como he dicho muchas veces, me siento muy a gusto en el Union. El trabajo diario junto con la plantilla, como con todo el cuerpo técnico aquí, es logrado a través de las condiciones que brinda el club y todas las interacciones humanas entre nosotros. Todos estos han sido factores importantes para nuestro éxito en los últimos cuatro años».

Un movimiento esperado de los directivos del Union

Fischer, que ahora tiene 56 años, se mudó a Berlín en 2018, un año después de dejar el FC Basel. Anteriormente, había entrenado al FC Zurich y al FC Thun, todos en Suiza. El presidente del Union, Dirk Zingler, ve al DT como un «excelente entrenador» que, junto con el resto de su equipo (quienes también han sido renovados), llevaron al club «a la etapa deportiva más exitosa en nuestra historia».

Por actualidad y por el clima de cordialidad que hay, la prórroga del contrato aparentemente era solo una cuestión de formalidad para Zingler:

«Nuestro trabajo en conjunto siempre se ha caracterizado por un gran respeto y confianza mutua. Y nuestras conversaciones sobre la continuación de esta relación procedió en esta línea […] Estoy muy contento de que el entrenador Urs Fischer y el asistente Markus Hoffmann sigan siendo unionistas en los próximos años».