En las últimas horas, desde Inglaterra informaron que Xabi Alonso estaría más cerca de Bayern que de Liverpool.

Alonso entre Bayern y Liverpool

A esta altura ya es más que conocido por todo el mundo que Bávaros y Reds tienen la misma tarea. Por un lado, Klopp dejará Anfield por motus propio y, por el otro, Thomas Tuchel dejará Múnich por decisión de la directiva. Y no solo comparten el buscar un nuevo entrenador sino que también, quieren al mismo.

Ahora bien, desde el Telegraph inglés informaron que FC Bayern está más cerca de Xabi Alonso que lo que está Liverpool. La directiva del último campeón alemán ya se habría puesto en contacto con el español y tendría las de ganar. Además de ello, el peso de reemplazar a Klopp sería algo que no estaría dispuesto a asumir.

Sin embargo, la misma fuente indica que la salida de Xabi de Leverkusen no está del todo determinada. Su plan original era quedarse y llevar al equipo a la Champions League. Sin embargo, el atractivo por dirigir a tamaños clubes sería demasiado grande. Por el momento, no tiene prisa, pese a que la inestabilidad está a la orden del día.

Mientras tanto, la temporada aún no terminó para el Leverkusen de Xabi Alonso

Y si bien esa inestabilidad aún no está expresada porque no solo se mantienen invictos, sino que ganan casi todos sus encuentros, la realidad está en que la Bundesliga no terminó. Es cierto, tienen 10 puntos de diferencia con el último campeón, que se ubica segundo. Pero el antecedente que dejó Dortmund la campaña pasada es un trauma para todos los equipos que compiten contra FC Bayern.