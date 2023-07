A Borussia Dortmund le interesa poco si FC Bayern se refuerza

En las últimas horas, el director general de Borussia Dortmund le restó importancia al mercado de FC Bayern München.

Dortmund contento, pese a la caída ante Bayern de la pasada temporada

Después de la última jornada de la Bundesliga, es el día de hoy que el dolor permanece en el corazón de todos los aficionados negriamarillos. El equipo de Terzic solo necesitaba de una victoria para poder ser campeón del fútbol alemán después de 10 años, pero solo pudieron conseguir un empate ante Mainz.

Pasado el tiempo, Hans-Joachim Watzke, hizo un balance del segundo semestre y se mostró muy satisfecho. Incluso hizo hincapié que será muy difícil superar lo que se hizo durante el presente 2023. Y donde hizo foco, fue en la primera parte de la temporada, donde sí perdieron muchos puntos.

Ante esto, se dio a conocer, según Bild, que en BVB nadie está desesperado en fichar jugadores. Al parecer, están muy contentos con la plantilla actual y, también, con la llegada de Felix Nmecha, Marcel Sabitzer y Ramy Bensebaini.

Poco interesa si el resto se refuerza

Como suele suceder, es imposible que no se compare la plantilla de ambos clubes, siendo los grandes animadores de la Bundesliga. Empero, la misma fuente indica que el rumor de Kane al Bayern no incomoda a la directiva. Creen desde dentro que, no solo pelearán la Bundesliga, sino que también tienen muchas chances de ganarla.