Hay acuerdo entre Bayern y Tottenham, pero Kane no se decide

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Tottenham y FC Bayern München llegaron a un acuerdo, pero Kane no está decidido con mudarse a la Bundesliga.

Pasó lo que tanto se esperaba

Desde que comenzó este mercado de fichajes, los bávaros fueron a fondo para reclutar al atacante a sus filas. Sin embargo, Daniel Levy les hizo cuanta jugarreta se le ha ocurrido para poner palos a la rueda al fichaje. Ya no solo ha rechazado todas las ofertas hasta el día de hoy, sino que ha demorado lo máximo posible.

Ahora bien, en la mañana se ha dado a conocer que, finalmente, desde la directiva han aceptado la última oferta del último campeón alemán. Finalmente, cumplieron con la exigencia de pagar 100 millones de libras por la ficha del inglés. Además de ello, al parecer lo que cambió fue la forma del pago debido a que ahora recibirían más dinero en lo inmediato y menos de bonus. Algo que desde Londres exigían para poder reestructurar la campaña.

Con Bayern y Tottenham de acuerdo… ¿Qué es lo que pasa para que llegue Kane?

Con todo eso definido, lo único que faltaba era que el jugador diga que sí para llegar a la Bundesliga. Sin embargo, varias fuentes desde Inglaterra afirman que no está para nada decidido en llegar a Bayern. La información indica que “sería loco que rechace la oferta, pero no deja de ver con buenos ojos una continuidad en Los Spurs”.

Es justamente por esa razón que todavía no hay Here We Go de Fabrizio Romano ni los medios informan que está todo hecho. Lo que sí, sería un golpe fuertísimo para Bayern que Kane no deje Tottenham, sobre todo, por lo que se esperaba reforzar el centro del ataque.