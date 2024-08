Adrien Rabiot, otro verano en la mira de FC Bayern

Adrien Rabiot está un verano más dentro de las discusiones sobre fichajes en FC Bayern München. El mediocampista francés, actualmente agente libre, busca nuevo equipo y desde Francia apuntan que el club bávaro es uno de los clubes le han contactado en las últimas semanas.

El chollo de Rabiot tienta a muchos equipos en Europa

Con margen de tiempo para realizar una última incorporación en este mercado, un nombre que ya sonó el año pasado ha vuelto a reaparecer en la mira del FC Bayern. Se trata de Rabiot, quien ha terminado su contrato con Juventus. Según L’Équipe, el internacional francés ha recibido interés por parte de Los Bávaros, del Inter y del Atlético de Madrid, aunque ninguno de los contactos con estos equipos prosperó en un acuerdo.

La directiva no se muestra de momento convencida por el salario del centrocampista, estimado en 7,5 millones de euros netos por temporada. Una cifra que, si bien no le convertiría ni mucho menos en uno de los mejor pagados de la plantilla, no quieren pagar. Además, el deseo de Rabiot es el de mudarse a la Premier League, aunque todavía no tiene nada atado.

Otro mediocentro alejaría aún más a Goretzka de Bayern

La opción de Rabiot ha aparecido justo en el momento donde FC Bayern ha decidido mostrarle la puerta de salida a Leon Goretzka. El ex del Schalke es ahora mismo la quinta opción de la plantilla para el centro del campo y una incorporación más para esta parcela del campo le convertiría en la sexta. Por el momento, Goreztka quiere quedarse para pelear por recuperar el protagonismo perdido, pero el club ve con muy buenos ojos una venta en los próximos días para quitarse de encima uno de los mayores contratos de la plantllla.