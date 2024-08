Aleix García, encantado tras sus primeras semanas en Leverkusen

La nueva vida de Aleix García en Alemania está cumpliendo de sobra sus expectativas. El flamante fichaje de Bayer Leverkusen está disfrutando de la pretemporada a las órdenes de Xabi Alonso y cree que puede ser una pieza importante. En una entrevista para SportBild, contó cómo se cerró su fichaje y qué está descubriendo en el día a día con Las Aspirinas.

Después de una gran temporada en Girona, siendo una de las revelaciones de LaLiga y consiguiendo clasificar a Champions League, además de conseguir su primera llamada para la Selección Española, Aleix García se puso en el radar de equipos de toda Europa. En este mercado recibió el interés de equipos en tres ligas distintas: Barcelona, West Ham y Leverkusen. Lejos de permanecer en España o mudarse a Inglaterra, decidió mudarse a la Bundesliga y reconoció que Xabi Alonso jugó un papel fundamental.

«Hablamos cuatro o cinco veces. Bayer lo hizo muy bien la pasada temporada pero Xabi dejó claro que podíamos mejorar nuestro estilo de juego en varios aspectos. Me dejó la sensación de que soy uno de esos jugadores que puede cambiar las cosas. Cuando alguien como Xabi, que fue un gran jugador, te llama para ficharte, no dices que no.»

Si bien su agente estuvo en contacto con Barcelona, el negocio con el club blaugrana se cayó. «Quizá no estaban completamente convencidos», afirmó. West Ham le presentó una oferta «muy interesante» pero se decantó por Leverkusen para jugar en la Champions. Allí se ha reencontrado con su compañero en la selección, Alejandro Grimaldo, que también influyó en que firmara por el club alemán.

«Grimaldo también me habló mucho de Leverkusen cuando estaba con la selección. Al final, me ayudó un poco a tomar mi decisión. Es importante para mí saber qué pasa dentro de un club.»

A falta de una semana para que Die Werkself arranquen la temporada con la Supercopa Alemana ante Stuttgart, las sensaciones que Aleix García se ha llevado de la pretemporada son muy positivas. Cuestionado sobre las diferencias de su estilo de juego y el que venía teniendo el equipo de Xabi Alonso, se mostró confiado en poder darle una dimensión más al plantel.

«Puedo jugar en corto pero también darle al equipo la opción de los pases largos. No creo que Bayer diera muchos la pasada temporada, pero creo que podemos hacer el juego más variable porque tenemos muchos jugadores rápidos en la banda a los que puedo pasar.»

El mediocampista, además, ha quedado asombrado por la cantidad de aficionados que han acudido a los entrenamientos, ya que en España «hay dos o tres sesiones al año que son abiertas al público».

«Todo lo que he visto hasta ahora es genial. El equipo y el club. Las condiciones. Me he dado cuenta de que vienen muchos fans a cada entrenamiento. Es algo completamente nuevo para mí. Aquí en Alemania vivo algo nuevo cada día.»