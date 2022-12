Alexander Nübel no se ve regresando a FC Bayern München para reemplazar a Manuel Neuer hasta final de temporada. El arquero alemán, cedido actualmente en el Mónaco, cree que a largo plazo volvería al banquillo del Allianz Arena y quiere ser titular con mucha más regularidad.

Una de las opciones que más sentido cobra para FC Bayern München para resolver su papeleta en la portería era recuperar a Nübel. El portero de 26 llegó en 2020 a Múnich procedente del Schalke 04 para ser el relevo a largo plazo de Neuer, pero la retirada del capitán bávaro se está alargando y a Nübel le tocó marcharse a préstamo para tener los minutos que no le iban a dar en Baviera. Ahora, con seis meses restantes de contrato, no quiere volver porque teme que la próxima temporada vuelva a ser suplente habitual. Así lo ha declarado en una entrevista a BILD.

«No tiene sentido para mí volver. No sé lo grave que es la lesión de Neuer pero creo que estará de vuelta en verano, como muy tarde para la próxima pretemporada.»

Nübel quiere quedarse en la Ligue 1 al haberse asegurado un puesto fijo. El club monegasco, actualmente quinto en la clasificación, confía en él como portero titular y no quiere verse relegado otra vez al banquillo.

«Estoy muy feliz y tengo muchos partidos por delante con el Mónaco. Me he dado cuenta de lo importante que es jugar y no quiero dejar de hacerlo.»