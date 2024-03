Alphonso Davies pasa por el dentista tras su temprana salida ante Mainz 05

Alphonso Davies salió prematuramente en la goleada del FC Bayern München sobre Mainz 05 por un choque en su dentadura. Por suerte, no pasó a mayores.

El canadiense sale por precaución, pero no corre peligro

El jugador de 23 años apenas duró 16 minutos en el terreno de juego, luego de recibir en la cara el pie de su rival Silvan Widmer en un duelo aéreo. Aturdido por el golpe, no pudo seguir jugando y Raphaël Guerreiro entró en el partido por él.

Davies “tenía algunos dientes torcidos”, informó el entrenador Thomas Tuchel postpartido. Según información de Sky, Davies fue tratado con éxito en el dentista después del encuentro y no encontraron fractura en su mandíbula. Esto no amenaza al canadiense a sumarse a la enfermería del FC Bayern y, tal como están las cosas, su presencia el próximo sábado en Darmstadt no corre peligro.

Alphonso Davies desmiente haber perdido los dientes en su golpe

El propio futbolista también salió a desmentir en redes sociales que había perdido dos dientes por el porrazo. “No I didn’t”, respondió en su cuenta de X (Twitter) cuando la conocida cuenta @iMiaSanMia compartió la información de BILD. Paralelamente, publicó una historia en Instagram con una sonrisa improvisada.

La noticia es un alivio para los bávaros. Davies no había regresado hasta finales de febrero tras una distensión del ligamento medial, siendo sustituido en la fase final tanto del partido de Bundesliga ante el SC Freiburg (2:2) como en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra la Lazio (3:0).