¡Ante el interés del City! Eintracht fija el precio de Marmoush en 80 millones de euros

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Manchester City está tras los pasos de Marmoush y Eintracht ya fijó su precio.

El City tras el egipcio

Manchester City, actual campeón de la Premier League, ha dado el salto a la Premier League y se ha mostrado muy interesado en la sensación del Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush (25), según ha informado la semana pasada FootMercato.

El internacional egipcio ha arrasado en la Bundesliga con 13 goles y ocho asistencias en lo que va de temporada. Marmoush ha marcado 18 goles y 12 asistencias en todas las competiciones esta temporada, con el Frankfurt en el tercer puesto de la clasificación de la Bundesliga.

Las Águilas fijan el precio de Marmoush

Ante el interés desde la Premier League, hay que tener en cuenta que Omar Marmoush tiene contrato con el Eintracht Frankfurt hasta 2027 y no tiene cláusula de rescisión. Por eso, según información de Sky, el Eintracht exige actualmente unos 80 millones de euros. No hay cláusula de salida y las ofertas significativamente inferiores a esta serán rechazadas inmediatamente. Ya Markus Krösche declaró que la idea es conservar a todos los miembros de la plantilla a no ser que vengan con una oferta seductora.