Así será el calendario de Champions para los equipos de la Bundesliga

Holt eure Kalender raus! 🗓️



✏️ Die ersten #UCL-Spieltage der Saison wurden terminiert!



🏟️ vs. Dinamo Zagreb // Di. 17.09.24, 21:00

🚌 vs. Aston Villa // Mi. 02.10.24, 21:00

🚌 vs. FC Barcelona // Mi. 23.10.24, 21:00

🏟️ vs. Benfica Lissabon // Mi. 06.11.24, 21:00

🏟️ vs. Paris… pic.twitter.com/onrAHOXvJz