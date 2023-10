Atención Bayern: Neuer no podrá volver ante Mainz 05

Tras una semana de especulación, Thomas Tuchel confirmó que Manuel Neuer no podrá volver a jugar frente a FSV Mainz 05.

Había llegado la luz verde

Después de más de 10 meses de recuperación, ha llegado el día que todo el mundo bávaro esperaba. Tras empezar su entrenamiento hace unas semanas, Manuel Neuer recibió el alta médica y ya tendría luz verde para atajar este fin de semana.

Sin dudas, es una gran noticia para todo Bayern. Recordemos que quien lo reemplazó hasta aquí era Sven Ulreich y este despertaba variadas opiniones entre los fanáticos. Para algunos, nunca estuvo a la altura de las circunstancias, pero para otros, generalmente, nunca tenía la culpa de los goles que le marcaban.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Tuchel opta por no arriesgar y Neuer no jugará ante Mainz 05

Ante esto, toda la ilusión de la afición bávara era que pueda volver este fin de semana en Maguncia. Sin embargo, en conferencia de prensa, el entrenador confirmó lo peor. Neuer no volverá y él elige no precipitarse. Como bien se sabe, para Tuchel si el portero está bien, él es el dueño bajo palos y no se quiere arriesgar en lo más mínimo.

«Ayer decidimos con él que Sven Ulreich estará en la portería contra Mainz y probablemente en Estambul. Ha entrenado muy bien. A pesar de toda la euforia, es importante no precipitarse».

La ilusión ahora de todos es que pueda decir presente frente a Darmstadt la semana que viene cuando Bayern reciba en el Allianz-Arena a SV Darmstadt. Recordemos que entre semana hay acción por UEFA Champions League ante Galatasaray, pero como ya dijo el técnico, seguramente, ni siquiera viaje para Estambul.