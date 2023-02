Baño de realidad de Napoli a Eintracht Frankfurt en Champions

La primera eliminatoria de Eintracht Frankfurt en la Copa de Europa en 60 años no tuvo el mejor de los arranques para unas Águilas sobrepasadas por el líder de la Serie A y que sufrieron la expulsión de su estrella Kolo Muani. Los goles de Osimhen y Di Lorenzo dejan encarrilada la eliminatoria para un Napoli muy superior pero que no sentenció y no hace imposible el sueño de la remontada.

Napoli fue superior en el pronóstico y lo demostró en el campo

Las misiones que Eintracht Frankfurt ha conseguido en Europa a lo largo de su historia pero sobre todo durante los últimos años a veces carecen de lógica. Por ello en muchas ocasiones, aunque jueguen el rol del más débil, la derrota no está ni mucho menos asegurada. Así estuvieron a un paso de una final de Europa League en 2019, así consiguieron levantar ese mismo trofeo hace apenas un año, o así lograron su billete a octavos cuando por momentos parecía que iban a ser los últimos de su grupo.

Contra el Napoli, como de costumbre, todos sabían que no lo iban a tener sencillo. Pero Oliver Glasner y los suyos quizá pensaron que no iban a encontrar al rival que apareció en el Deutsche Bank Park, cuyo nivel no hubo forma de igualar. El mediocampo que el técnico austriaco eligió, con Sow y Kamada de titulares, no pudo aguantar el ritmo que impuso el líder de la Serie A. La defensa, con Jakic de inicio para marcar a Osimhen, tuvo algunos destellos pero estuvo más errática de lo normal. Randal Kolo Muani en ataque, tirando de alguna individualidad, era la luz al final de un túnel que ya se intuía demasiado largo.

La única labor del Eintracht Frankfurt fue achicar aguas

Pese a unos primeros minutos donde el Eintracht sí pudo ir «de tú a tú», el curso del partido rápidamente se torció a favor del Napoli. El planteamiento, a pesar del empuje de la grada, pasó a ser el de aguantar y minimizar los daños. Primero hasta el descanso, donde ya se fueron un gol por detrás de Osimhen, al que se le anuló otro por fuera de juego y que ya antes había provocado un penal que tuvo que parar Trapp a Kvaratskhelia. Un gol abajo era aguantable, sobre todo por la esperanza de que Glasner haría cambios para no dejarle tanta iniciativa al rival. Sin embargo, el segundo tiempo siguió el mismo curso o incluso peor.

Una roja directa a Kolo Muani por una plancha a Zambo Anguissa determinó que lo único que podía hacer el Frankfurt con media hora de juego aún por delante era mantener ese 0:1 del Napoli. Pero poco después de la expulsión, una gran jugada colectiva terminó con un disparo de Di Lorenzo pegado al palo derecho de un Trapp al que ya no se le podían pedir muchos milagros. Y el resto, ya con los cambios que el técnico del Eintracht debió hacer antes, sí permitió tapar la herida antes de que desangrara e incluso asomarse tímidamente al área de Meret.

Tocará buscar la épica en Italia

La conclusión más positiva que puede sacar el Eintracht Frankfurt es que la diferencia en el marcador pudo ser mayor viendo cómo se desenvolvió el encuentro. A partir de ahí, deberán hacer cambios en el sistema, sobre todo por la sanción de Kolo Muani, para la vuelta en Italia. La épica es el punto más fuerte de este equipo, así que tendrán que aprovechar que el Napoli no sentenció esta noche la eliminatoria para dar una nueva campanada. Difícil pero, conociendo al Frankfurt, nunca se puede decir imposible.