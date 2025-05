Batalla a tres bandas por la Champions League en la Bundesliga: ¿Quién necesita qué?

Tres equipos compiten por dos plazas en la próxima Champions: Borussia Dortmund tiene las de ganar, pero Eintracht Frankfurt y SC Freiburg tienen posibilidades.

La batalla por Europa se intensifica en la Bundesliga. Con solo una fecha por jugar, quedan tres candidatos para las dos plazas de Champions, por detrás de los ya clasificados FC Bayern München y Bayer Leverkusen. Este es el estado de la situación.

Eintracht Frankfurt (3° – 57 puntos)

Los hessianos, terceros en la clasificación, llevan semanas encaminados, pero aún no están definitivamente en la Liga de Campeones. El domingo, Las Águilas no lograron asegurar su billete para la fase de liga ante su afición ante el St. Pauli. A pesar de un comienzo espectacular, el Frankfurt no pudo pasar del empate 2:2.

Esto hace que la última jornada sea especialmente explosiva: en la última jornada se enfrentará al SC Freiburg, que ahora se encuentra a solo dos puntos. El Dortmund, que en la última jornada se enfrentará al descendido Holstein Kiel, también podría superarlos en una de las plazas de Champions, ya que el Borussia solo tiene una diferencia de goles tres veces peor (BVB +17, Frankfurt +20).

SC Freiburg (4° – 55 puntos)

El equipo del flamante Julian Schuster todavía tiene una diferencia de goles negativa, pero aún tiene buenas perspectivas de llegar a la Liga de Campeones. Gracias a la trabajada victoria por 1:2 a domicilio en Kiel el sábado, el Freiburg se mantiene entre los cuatro primeros antes de la jornada 34.

Una derrota del Dortmund habría asegurado la primera clasificación de los de la Selva Negra para la Liga de Campeones incluso antes del último partido en casa contra el Frankfurt. Pero eso no ocurrió y ambos equipos se verán las caras con el riesgo de caer al quinto lugar.

Borussia Dortmund (5° – 54 puntos)

El BVB arruinó el partido de despedida de Xabi Alonso en casa en Leverkusen, para no verse obligado a descartar prematuramente la Liga de Campeones, con una victoria enormemente eficiente por 2:4.

De repente, el Borussia tiene en sus manos el billete para la Liga de Campeones. Dado que inevitablemente Frankfurt y Freiburg se quitarán puntos entre sí en la última jornada, el Dortmund se aseguraría un puesto entre los cuatro primeros con una victoria por al menos dos goles. Con mejor diferencia de goles en comparación con Freiburg, un empate también podría ser suficiente si estos pierden.

Además del Werder Bremen y el Mainz 05, el RB Leipzig tampoco tiene posibilidades de clasificarse para la Liga de Campeones desde el sábado.