Bayer Leverkusen está interesado en Mark Flekken del Brentford FC

Ante la salida de Matej Kovar, el Bayer Leverkusen busca arquero y Mark Flekken ocupa un lugar destacado en la lista del Werkself.

Flekken podría regresar a la Bundesliga con el Leverkusen

Según información de Sky Sport, Leverkusen ya se ha puesto en contacto con Flekken, que tiene contrato con el Brentford FC hasta 2027. Por la ficha del portero neerlandés, el conjunto de las aspirinas debería desembolsar unos 15 millones de euros para hacerse con el traspaso. El jugador de 31 años busca dar el siguiente paso en su carrera.

Esta temporada ha disputado 30 partidos oficiales, ha recibido 45 goles y ha mantenido su portería a cero en seis ocasiones; cifras sólidas para un equipo de mitad de tabla (12º, por encima de Manchester United y Tottenham Hotspur) en una liga muy competitiva como la Premier League. Flekken se mudó del SC Freiburg a Inglaterra en el verano de 2023 y rápidamente se estableció como el número uno de los rojiblancos.

Pero su objetivo es seguir siendo portero titular

Aún no hay información oficial y el canal deportivo alemán no dio más nombres, pero el internacional con los Países Bajos es uno de los tres candidatos a convertirse en el sucesor de Kovar, que saldrá del club tras esta temporada luego de no ganarse la confianza para hacerse con la titularidad.

En ese sentido, Flekken sabe que la rotación es un punto clave para Xabi Alonso, cosa que ha destacado en los últimos años con el enroque entre el capitán Lukas Hradecky y el mencionado Kovar en las diferentes competencias. Sin embargo, él solo estaría interesado en unirse al Leverkusen si se convirtiera en el nuevo portero titular del equipo, tal como lo es hoy en Brentford.