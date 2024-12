Bayer Leverkusen está tras los pasos de Arda Güler

Desde Sky Sports confirmaron que Arda Güler estaría en la órbita de Bayer Leverkusen para el próximo verano.

Poco tiempo de juego en Madrid

No cabe ninguna duda de que el joven turco no hay cumplido, por ahora, las expectativas del club blanco. Cuando apenas llegó, las lesiones lo relegaron del primer equipo y no pudo mostrarse en su primera temporada. Ante esto, todo parecería indicar que esta iba a ser la definitiva para que pueda mostrar su talento. Sin embargo, las opciones que le ha dado Carlo Ancelotti has el momento fueron más que excasas. Solo ha podido disputar 575 minutos en los que marcó un gol y brindó una asistencia

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Leverkusen se quiere llevar a Güler

Bayer Leverkusen sigue de cerca al jugador del Real Madrid Arda Güler. El club ya había mostrado interés por el joven de 19 años antes de su traspaso del Fenerbahçe a la capital española. En este momento, el Madrid no tiene intención de dejarlo marchar en enero, pero si surge una oportunidad el próximo verano y Güler busca jugar regularmente en el máximo nivel, el Leverkusen estaría dispuesto a hacerse cargo. El Bayer 04 está en contacto con la familia y los representantes del jugador, pero ninguno con el Real Madrid en este momento.