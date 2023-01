Bayer Leverkusen ficha a Noah Mbamba, joya del fútbol belga

Bayer Leverkusen llegó a un acuerdo con Club Brugge y se hizo de los servicios del joven Noah Mbamba que promete y mucho.

Unas negociaciones que no fueron fáciles

No cabe ninguna duda de que la situación del nacido en el año 2005 no era para nada buena. El jugador había decidido que no iba a firmar un nuevo contrato con Brugge y el clima tenso ahondaba Bélgica debido a que finalizaba contrato en el próximo verano y estaban perdiendo a su máxima promesa.

Ante esto, cambiaron su parecer y decidieron que lo iban a vender en este mismo invierno para al menos sacar algunos billetes por él. Y allí fue cuando la buena gestión de Simon Rolfes, director deportivo de Bayer Leverkusen, se asomó nuevamente. Rápidamente, se puso en contacto con el jugador y su agente para convencerlo de que se decida por Las Aspirinas y así salteó ofertas de la mayoría de los grandes clubes europeos. Tengamos en cuenta que el Chelsea era uno de los grandes candidatos para quedarse con él.

Si bien Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, anunció hace dos días que el fichaje estaba cerrado, la realidad está en que estuvo a punto de caerse. Brugge había tomado la decisión de sentarlo en la banca hasta final de temporada por no querer renovar el vínculo, pero la fuerte presión de los alemanes provocó que prefieran 100.000 euros por su ficha antes de cortarle el desarrollo al joven Mbamba que firmó un contrato hasta 2028 en Leverkusen.

Mbamba, un jugador que ilusiona en Leverkusen

Para quien no lo ha visto jugar, el nacido en Elsene se desempeña en varios puestos, pero siempre en un corte más defensivo. Su posición natural es la de pivote, pero hasta ha sabido jugar de central en varias ocasiones y, también, un poco más adelante como mediocampista box-to-box.

Claramente que el fichaje viene más que bien para el equipo que dirige Xabi Alonso. Siempre es bueno tener un jugador polivalente y más en una posición donde no abundan los efectivos. Hablando del mediocampo, solo Exequiel Palacios y Robert Andrich pueden desempeñar su función, por lo que será otra alternativa para el entrenador español.