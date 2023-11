Bayer Leverkusen rechaza el regreso de Josip Stanišić al FC Bayern München

Ni FC Bayern Munchen ni Josip Stanišić están contentos con el resultado de su cesión al Bayer Leverkusen; estos últimos no piensan devolverlo.

Una decisión de la cual FC Bayern se arrepiente

Cuando Stanišić llegó a Leverkusen por la presente temporada, procedente del FC Bayern, muchos quedaron confundidos. Bouna Sarr seguía siendo el único reemplazo de Noussair Mazraoui en el club, por lo que había expectativas de que Die Rekordmeister estuviera listo para traer a alguien.

Sin embargo, mientras circulaban rumores sobre una posible transferencia por Kyle Walker del Manchester City, los bávaros optaron por no avanzar en el acuerdo por el inglés. En última instancia, esto dejó a Thomas Tuchel utilizando a Konrad Laimer como lateral derecho, debido a la falta de confianza depositada en Sarr.

Leverkusen se guarda a Stanišić para reserva en la triple competencia

Mientras el Bayer 04 busca desafiar al FC Bayern por la Meisterschale, Stanišić no ha logrado entrar en el once inicial de Xabi Alonso. Con solamente un inicio en la liga y tres apariciones como suplente, tanto el defensa como los de Múnich no ven resultados en lo que está siendo este préstamo.

Por eso, el club muniqués solicitó la rescisión anticipada del mismo. Sin embargo, como informa Sky Sport, Die Werkself lo rechazó firmemente. A pesar de haber tenido pocos minutos en lo que va de temporada, el técnico vasco está satisfecho con las actuaciones del jugador de 23 años, a pesar de que han sido pocas.

Se espera que sus minutos aumenten cuando Edmond Taposba y Odilon Kossounou abandonen el plantel en enero para participar en la Copa Africana de Naciones. El DT sabe que se dependerá mucho de Stanišić en esos pasajes, además de la DFB-Pokal y la Europa League. Por tanto, si el FC Bayern quiere añadir profundidad a sus zonas defensivas, tendrá que encontrar una solución por otros horizontes.