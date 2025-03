Bayer Leverkusen ya busca portero para reemplazar a Matej Kovar

El Bayer Leverkusen planea vender al portero Matej Kovar y ya busca intensamente un nuevo guardameta para la próxima temporada.

El presente de Leverkusen no tiene lugar para el nivel de Kovar

En el verano de 2023, los directivos del Bayer 04 habían elaborado un plan para la portería. El capitán Lukas Hradecky, que entonces tenía 33 años, tendría que tener un reemplazo a largo plazo. Por ello, el club fichó Matej Kovar, procedente del Manchester United, por unos cinco millones de euros (ocho si se suman las bonificaciones).

Casi dos años después, el plan parece haber fracasado. Según la información del Kölner Stadt-Anzeiger, Kovar podrá abandonar Leverkusen en verano. Y las Aspirinas ya están buscando un nuevo portero que aumente aún más la calidad en esta posición.

Xabi Alonso había utilizado a Kovar como su arquero de copa en su primera temporada completa con el Werkself, aunque el técnico nunca quiso comunicarlo oficialmente. Así Kovar, ahora con 24 años, jugó en la DFB-Pokal (menos en la final) y la Europa League, mientras que Hradecky jugó en la Bundesliga. Ambos fueron parte importante del doblete conseguido el año pasado.

Ahora, para la nueva temporada, el técnico español disolvió esta asignación porque Hradecky también quería y debía jugar en la Liga de Campeones. Aun así, el orden anterior se mantuvo en gran medida: Kovar jugó tres veces en la liga, pero después fue titular en todos los partidos de la Copa Alemana y en seis de los diez partidos de la Champions.

Fue justamente en su última aparición en la máxima competencia internacional donde ocurrió algo que finalmente los llevó a perder la confianza en su futuro: con el marcador 0:1 en la ida de los octavos de final ante el FC Bayern, el checó regaló un centro inofensivo a Jamal Musiala, que marcó el segundo tanto. Fue el comienzo del fin para Leverkusen en esta temporada de la Liga de Campeones.

Anteriormente, el larguirucho jugador de 1,96 metros de altura no había tenido buen aspecto en otros partidos. En Bundesliga contra el Leipzig, fue el guardameta del final del invicto local de su equipo. Y en la temporada pasada, tampoco destacó en la final de la Europa League o en series como la de Qarabag, por ejemplo.

Kovar rara vez irradiaba seguridad hacia sus compañeros de equipo. Y si bien Xabi dijo después del error en Múnich que nada había cambiado, el portero no ha jugado desde entonces. Mientras tanto, el apoyo llegó por parte del director deportivo Simon Rolfes:

«Estamos muy satisfechos con el desarrollo de Matej. Ha jugado mucho con nosotros en sus dos temporadas y se ha convertido en el portero titular de la República Checa».

Hace unos años, este statu quo probablemente no habría generado tantos movimientos en el club. Pero ahora hay otras ambiciones y como la directiva entiende que el equipo merecidamente se ganó su lugar entre los 16 mejores de Europa, la calidad del arquero no es suficiente para eso.

Ortega, Atubolu y Meret; sus posibles reemplazos

Por lo tanto, siguiendo con los rumores, Kovar no podría cumplir su sueño de ser el primer portero de Leverkusen y, por ello, saldría en verano para encontrar un club en el que pueda establecerse definitivamente como titular. En Leverkusen tiene contrato con hasta 2027, y el Manchester United tiene una cláusula de recompra de dos dígitos en millones, que de igual manera es difícil que se active.

El Bayer 04, por su parte, busca un nuevo portero. De acuerdo con la información del diario de Colonia, la búsqueda ya se ha intensificado, sin que se hayan producido negociaciones concretas. Entre los que están en la lista, aparece Stefan Ortega. El futbolista de 32 años tiene minutos en el Manchester City, pero le gustaría volver a jugar de forma regular y está abierto a regresar a Alemania.

Otro candidato es el guardameta de la selección sub-21, Noah Atubolu, de 22 años. Al igual que Ortega, por el portero del SC Freiburg, los de la farmacéutica tendrían que pagar su traspaso. Opción que no ocurriría con Alex Meret, de 27 años, disponible de forma libre. El ex portero de la selección italiana estuvo a punto de renovar su contrato con el SSC Napoli en diciembre, pero el acuerdo parece no haberse concretado.

Independientemente de qué portero fiche finalmente el Bayer 04, ya está claro que Hradecky puede seguir esperando una pelea intensa por la titularidad entre los tres palos. Es sabido que el nombre elegido será su sucesor a mediano plazo.