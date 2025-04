Bayern 3-0 Mainz: Se hizo la tarea, pero Leverkusen ahogó el festejo de campeonato

FC Bayern München venció a Mainz sin inconvenientes, pero Bayer Leverkusen también ganó y le ahogó el festejo de campeonato.

Sané abrió la lata

El encuentro en Múnich arrancó sabiendo que si ganaban Los Bávaros podían gritar campeón, siempre y cuando Leverkusen caiga sobre Augsburg. Es por ello que, el nerviosismo primó los primers minutos, pero con el correr de los minutos, Los Bávaros se fueron reencontrando con el nivel que nos tiene acostumbrado.

Leroy Sané fue el encargado de abrir el marcador al minuto 27′ y luego Michael Olise estiró la ventaja para el local, mientras que Mainz no encontró ningún camino para hacerle mella al arco de Jonas Urbig. Sin embargo, desde el BayArena no llegaban buenas noticias.

Bayern cerró el resultado en la segunda mitad, pero Leverkusen le quitó el festejo

En el segundo tiempo, la tarea de Bayern era cerrar el resultado, pero no lo pudo hacer en los primeros minutos y Los Carnavaleros se animaron. Tuvieron varias chances rondeando los 20 minutos del partido, pero la defensa del Rekordmeister resistió y, para colmo, Dier marcó el 0:3 final para que no haya dudas del resultado.

Lamentablemente, para ellos, Bayer Leverkusen también venció en su encuentro ante Augsburg y el festejo deberá ser pospuesto hasta la semana que viene. Y lo más insólito es que Harry Kane no podrá estar porque hoy recibió la quinta amarilla. Kompany se refirió sobre ello en el post-partido:

«No es ideal, pero jugamos 34 partidos esta temporada. Jugadores como Musiala, Davies, Upamecano e Itō, que no están, también tienen que celebrar el título cuando se gana. No supone una gran diferencia para Harry y no cambia nada de lo que hizo esta temporada».

Su maldición no lo dejará tranquilo hasta el final…