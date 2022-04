Bayern – Dortmund: ¿El último Der Klassiker con Lewandowski y Haaland?

Este sábado viviremos una nueva edición de uno de los partidos más seguidos de todo el fútbol alemán, Der Klassiker. FC Bayern München y Borussia Dortmund se verán las caras en un encuentro que puede asegurar matemáticamente la Bundesliga para Los Bávaros y que podría ser el último duelo entre Lewandowski y Haaland en suelo alemán.

FC Bayern podría hacerse con el trofeo ante su mayor competidor

En la mayoría de ocasiones, los duelos entre Bayern y Dortmund son definitorios de la carrera por el título, pero pocas veces se ha podido ver a uno de ellos haciéndose matemáticamente con el título en un Der Klassiker. Con nueve puntos de distancia entre ambos equipos a falta de cuatro jornadas, una victoria del conjunto de Julian Nagelsmann bastaría para levantar la ensaladera delante de su rival. Las Abejas tendrán que salir al Allianz Arena en busca como mínimo del empate para que, al menos, no tengan que ver la celebración del Gigante de Baviera

El FC Bayern parece tenerlo todo a su favor para una fiesta perfecta. Pueden desquitarse de las últimas semanas llenas de críticas ante su rival y una de sus más frecuentes presas, con el aliciente de poder celebrar el título liguero frente a su público. Y en este tipo de ocasiones, a los jugadores no les falta el hambre.

Los antecedentes dan todo el favoritismo a los de Múnich

El conjunto de Marco Rose no lo tendrá nada fácil ya que cuenta con diez bajas para su once inicial: Gregor Kobel, Axel Witsel, Donyell Malen, Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier, Mats Hummels, Thorgan Hazard, Giovanni Reyna y Steffen Tigges. Las ausencias de Kobel, Hummels o Dahoud son críticas puesto que el Dortmund tendrá que tirar de todo su fondo de armario para completar la defensa y el mediocampo. Los nombres de Pongracic, Zagadou o Emre Can estarán muy probablemente en el once inicial.

Además de los malabares que tendrán que hacer para confeccionar su alineación, Los Negriamarillos también tienen en contra el historial de los últimos años. El BVB lleva sin ganar un Der Klassiker en Bundesliga desde 2018, cuando se impuso al Bayern de Niko Kovac por 3:2 en el Signal Iduna Park. Si miramos su historial como visitante, no ha vencido en liga en Baviera desde 2014, aún con Jürgen Klopp a los mandos del club. Aunque viene de golear a VfL Wolfsburg en lac última jornada, el Allianz Arena es un mundo completamente distinto.

¿Será el último Der Klassiker con Lewandowski y Haaland?

Ver al Bayern pudiendo celebrar el título no es lo único que hace especial a este choque, y es que podríamos estar ante la última ocasión en que se produce el duelo entre las dos mayores estrellas de la Bundesliga: Robert Lewandowski y Erling Haaland. Ante los cada vez más numerosos rumores de que puedan abandonar sus respectivos clubes, es muy probable que de cara a la próxima temporada no podamos ver a alguno de ellos en Alemania. Hasta ahora todas las batallas se han decantado del lado del polaco. ¿Podrá el noruego meterse el bolsillo?

Todos los ingredientes están preparados para dar un Der Klassiker lleno de emoción. Aunque la liga esté decantada, no hay duda de que Bayern y Dortmund no se dejarán nada para darnos, una vez más, un buen espectáculo.

