Bayern se queda sin refuerzo: Leverkusen le cierra la puerta a Tah

En las últimas horas, Kicker informó que Bayer Leverkusen se retiró de las negociaciones ante FC Bayern por Jonathan Tah.

Leverkusen le cerró la puerta a Tah ante el interés de Bayern

Bayer Leverkusen ha cerrado la puerta a la salida de Jonathan Tah, ya que se le considera irreemplazable en este momento del mercado de fichajes. Ni siquiera se dejarán seducir por un paquete de 30 millones de euros. El club ya no tiene tiempo para sustituirlo. Ahora bien, Las Aspirinas no entienden porque Pini Zahavi, agente del jugador, les echa la culpa a ellos cuando debería dirigir la culpa al Bayern. Ambos clubes tenían un acuerdo en principio por Tah por un paquete de 30 kilos, que fue negociado por la agencia de Zahavi.

Sin embargo, el acuerdo estaba sujeto a que el Bayern vendiera jugadores, pero incluso después de que eso sucediera (de Ligt y Mazraoui fueron vendidos), el Bayern no cumplió con ello y no ofreció lo que se había pactado. Ahora Zahavi ya no puede hacer nada, ya que el Leverkusen decidió que no venderá a Tah porque es demasiado tarde en la ventana para reemplazarlo.

La última oferta fue presentada hoy

Con todo lo mencionado, FC Bayern ha informado oficialmente hoy al Leverkusen de que está dispuesto a pagar 25 millones de euros por Jonathan Tah en cuanto se venda a Kingsley Coman. Sin embargo, el Leverkusen sigue queriendo quedarse con Tah y le comunicó que no está en venta en este momento. Sky Sports informa que las negociaciones todavía existen, pero es muy difícil que se dé el acuerdo. Seguramente, Los Bávaros intentarán nuevamente por él en 2025 cuando este quede libre.