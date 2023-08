BILD: Bellingham fue abusivo con sus compañeros en Dortmund

En las últimas horas, SportBild dio a conocer que todo el vestuario de Borussia Dortmund festejó cuando se anunció la venta del «abusivo» Jude Bellingham.

Un vestuario de Dortmund que estaba cansado de lo abusivo que era Bellingham

No cabe ninguna duda que ha explotado una bomba en la mañana alemana de hoy. Uno de los periódicos más importantes del país, contaba que la vieja estrella del club, estaba muy lejos de ser querida entre sus compañeros. Y siendo más exactos, la fuente indica que todo el vestuario de los negriamarillos se sintió aliviado que Bellingham emigre a Real Madrid.

Al parecer, el gran problema que tenían todos era con el ego que fue construyendo el inglés tras la salida de Erling Haaland. Por un lado, esto lo empezaron a notar porque, generalmente, en vez de agradecer a la afición con sus colegas, lo hacía siempre en solitario. Y por el otro, las actitudes que tenía con respecto a ellos no era nada buena.

En este último sentido, se destaca los insultos que tuvo con Nico Schulz en el último partido contra Glasgow Rangers y desde allí en adelante donde se dice que fue «abusivo» con sus compañeros. Es por ello que se decía que su puesto en el consejo del equipo era en vano debido a que, no lideraba y tampoco se comunicaba con ellos, además de estar siempre de mal humor.

Los jefes quisieron evitar nuevamente este caso

Todo lo anteriormente contado, Sebastian Kehl lo tenía en cuenta, sin embargo, optó por no sancionarlo para que su fichaje a Real Madrid no corra peligro. Empero, para fichar a Marcel Sabitzer, lo tuvieron muy cuenta debido a que no querían repetir un nuevo error.

Lo que cabe aclarar es que, no están en contra de hacer críticas para dentro del equipo, pero sí lo estaban con respecto a los modos de Jude. Ahora con el austriaco y con Emre Can, están a gusto porque son dos jugadores muy bien valorados por el resto del camerino.