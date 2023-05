BOMBA EN DORTMUND: Bellingham podría perderse el partido contra Augsburg

Explotaron todas las bombas en Dortmund. Según información de SportBild, Jude Bellingham podría perderse el encuentro contra Augsburg.

Quedan dos finales

No cabe ninguna duda de que esta es la Bundesliga más apasionante de los últimos diez años. Con un Bayern bastante deslucido y un Dortmund que mejoró notablemente en este 2023, tenemos un final que es de infarto para todos. Tengamos en cuenta que solo los separa un punto cuando quedan seis en juego. Sí, un punto a falta de 2 jornadas. Eso no se ve hace largo rato en la Bundesliga.

Justamente por esta razón, Edin Terzic pudo imponer su estirpe en el vestuario. Desde que igualaron con Bochum, viene sosteniendo que lo que queda son todas finales para su equipo. Así es como se lo toman y con dos victorias al hilo (Wolfsburg y Gladbach), ahora toca visitar a Augsburg y recibir a Mainz 05 para soñar con algún tropezón de los líderes rojos.

Bellingham podría perderse el partido contra Augsburg

Ante esto, claramente, que el encuentro más difícil será el del próximo domingo. Ya hemos visto, incluso, en esta maravillosa segunda mitad de temporada, como le cuesta a la escuadra jugar de visitante. Tengamos en cuenta que en los últimos cinco partidos que jugó fuera de casa, en ninguno pudo ganar. Sin embargo, deberán romper la racha a como de lugar si quieren la Meisterschale.

Y como si ello no fuera poco, la noticia de la mañana de hoy fue terrible para todos los aficionados. Sportbild informó que Jude Bellingham, el mejor jugador del mediocampo, no ha entrenado en lo que va de la semana por una molestia en uno de sus tobillos. Todavía no está confirmado del todo, pero si es muy posible que no pueda estar presente para jugar contra Augsburg. Sin embargo, lo que sí está confirmado es que llegará entre algodones.