Boniface, una nueva baja en Bayer Leverkusen

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Victor Boniface será baja por varias semanas en Bayer Leverkusen.

Un parón internacional que le jugó una mala pasada

Según los medios nigerianos, Victor Boniface se lesionó el muslo durante el parón internacional y ya se decía que iba a perderse varias semanas de acción. Según BILD, Boniface no se entrenó con el resto del equipo ayer y tampoco lo ha hecho hoy. El club no ha querido hacer comentarios al respecto, pero hoy se conoció que el parte médico es el peor.

Boniface y una nueva baja ¿por culpa de su selección?

Finalmente, se confirmó que el delantero sufrió un desgarro muscular contra Ruanda el lunes y podría estar fuera hasta tres meses. Todavía faltan los estudios finales que va a determinar la gravedad de la lesión, pero comenzó la polémica con su seleccionado.

El Bayer Leverkusen no está contento con el entrenador de Nigeria, Austine Eguavoen, por no dar descanso al atacante, ya que terminó agravando una lesión en el muslo que venía tratando desde hace un tiempo. Fuentes del campamento de la Selección Nacional dijeron que Boniface ocultó la lesión para jugar contra Ruanda debido a la presión que enfrentaba por su sequía de goles, lo que no ayudó para nada porque creen que fue una de sus peores actuaciones.