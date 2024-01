Borja Iglesias, ¿el elegido para reemplazar a Victor Boniface en Bayer Leverkusen?

Crecen los informes que posicionan al delantero del Real Betis, Borja Iglesias, en el Bayer Leverkusen. Los clubes acuerdan las condiciones del trato.

Bayer Leverkusen y Betis inician las negociaciones por Borja Iglesias

Con Victor Boniface fuera de juego por una lesión sufrida mientras entrenaba con Nigeria en la Copa Africana de Naciones, Die Werkself busca reforzar su línea de ataque antes del final del mercado de invierno.

Según reportan tanto medios de España como de Alemania, los actuales líderes de la Bundesliga han identificado al delantero de 31 años como un objetivo adecuado. Leverkusen busca conseguir a Iglesias en préstamo hasta final de temporada, con una opción de compra insertada en el acuerdo, pero las negociaciones están en curso. Por su parte, Betis quiere incluir una condición de compra obligatoria en el posible trato.

¿Qué puede ofrecer el delantero?

Patrik Schick ha intentado llenar el vacío dejado por Boniface, aunque no ha podido ofrecer la misma influencia que el nigeriano suele ofrecer. Este último no solo contribuyó con goles, sino también con juego. Y el checo solo anotó tres tantos en un solo partido, ante VfL Bochum. Ante RB Leipzig, no pudo entrar en la dinámica de juego y terminó los 90 minutos sin registrar un disparo a puerta.

El presente de Iglesias tampoco es el mejor. Solamente ha marcado dos goles en la primera mitad de curso: uno en la UEFA Europa League y otro en la Copa del Rey. En LaLiga todavía no ha visto puerta. Y sus pobres registros lo han marginado del ataque del entrenador Manuel Pellegrini.

Leverkusen apunta a “revivir” al Borja de la temporada pasada, que marcó 15 goles en la máxima categoría española tras muchos más minutos de juego. En cuanto a su estilo de juego, es un delantero al que le gusta combinar el juego en el tercio ofensivo, algo que Xabi Alonso valorará mucho.

¿La apuesta necesaria para que el Bayer 04 consiga de su primer título de la Bundesliga? El tiempo lo dirá, aunque el club también analiza otras opciones más difíciles de concretar dentro de su baraja, como la de Moise Kean de la Juventus.