Borussia Dortmund busca solucionar la inestabilidad de su defensa

Con poca rotación y varias ausencias, Niko Kovač piensa en como corregir la inestabilidad de la defensa del Borussia Dortmund.

El Mundial de Clubes desnudó la fragilidad de la defensa del Dortmund

Tras terminar la etapa Mundial de Clubes, que finalizó con la derrota por 2:3 en cuartos de final ante el Real Madrid, Borussia Dortmund ya pone foco en lo que vendrá la temporada entrante.

El torneo en Estados Unidos no cambió mucho las claves deportivas desde la perspectiva del Dortmund, pero hubo algo que no podía pasarse por alto: la defensa, que se había convertido en un baluarte con Niko Kovač en la segunda mitad de la temporada, se veía más vulnerable.

El portero Gregor Kobel tuvo que intervenir varias veces en el primer partido contra el Fluminense (0:0), el BVB encajó tres goles contra el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica (4:3), el CF Monterrey (2:1) sorprendió repetidamente al Dortmund con pases centrales a una zaga que se descoordinaba, y el Madrid explotó todas las deficiencias, especialmente en la primera parte.

En el club, lo aducen a la falta de rotación

De acuerdo con el periódico WAZ, puertas adentro coinciden en que la carga de trabajo fue la razón de este problema. El entrenador Niko Kovač apenas pudo realizar rotaciones, priorizando la línea de tres defensores de Niklas Süle, Waldemar Anton y Ramy Bensebaini. El medio afirma que el primero es considerado un problema, ya que no muestra ninguna mejora notable y, en ocasiones, pierde con Julian Ryerson, cuya posición no es natural.

En ese sentido, el técnico croata espera por dos regresos: Nico Schlotterbeck y Emre Can. Ambos no fueron parte del Mundial de Clubes. Schlotterbeck cumple con los plazos previstos por su rotura de menisco, que lo dejará fuera hasta octubre. Can, por su parte, volverá en poco menos de tres semanas después de su lesión en el aductor.

Por otro lado, el Dortmund podría atacar en el mercado de fichajes en busca de centrales. Para el diario, Diego Aguado del Real Madrid es candidato a llegar al club. A pesar de sus 18 años, como talento de primer nivel, encaja en el perfil de los aurinegros. Se dice que la Casa Blanca exige un traspaso de diez millones de euros. No sé sabe de otra opción por el momento.

Paralelamente, es probable que las conversaciones se reanuden pronto por una extensión en el contrato de Schlotterbeck, que se extiende hasta 2027. Se dice incluso que este podría duplicar su salario hasta los diez millones anuales.