Borussia Dortmund duda en extender el contrato de Emre Can

Emre Can no tiene su futuro asegurado en el Borussia Dortmund. La directiva sigue pensando en si ofrecerle o no un nuevo contrato, ya que su actual compromiso finaliza en 2026.

CAN PODRÍA TENER LOS DÍAS CONTADOS EN EL DORTMUND

No es secreto para nadie que Can es de los jugadores más cuestionados del Dortmund. A pesar de ser el capitán, el alemán de 31 años no se caracteriza por mostrar un buen desempeño de forma constante, al contrario, suele ser el protagonista de errores claves, los cuales en ocasiones le han costado buenos resultados a su club.

De acuerdo a información de Bild, el rendimiento de Can es lo que ha causado que la directiva del Dortmund esté pensando detenidamente en si ofrecerle una extensión. Al inicio de temporada, el mediocampista tuvo muchas dificultades, aunque ha estado teniendo mejores actuaciones desde la llegada de Niko Kovac.

Por ende, hay preguntas sobre si este rendimiento es lo suficientemente bueno como para justificar un nuevo contrato y si Can es el capitán adecuado para el futuro. El Dortmund es un equipo en reconstrucción, así que la directiva deberá tomar decisiones acertadas que les permitan luchar por todos los títulos en las próximas temporadas.

EL ALEMÁN NO SERÍA EL ÚNICO EN DECIR ADIÓS EN VERANO

Otro factor que podría definir la estadía de Can es que el Dortmund se clasifique para torneos europeos al final de temporada. La directiva deberá tomar una decisión pronto, ya que si deciden no extender su compromiso podrán venderlo por una tarifa decente esta temporada.

Aunque el capitán del Dortmund no es el único en esta situación. También hay dudas sobre el futuro de Julian Brandt y Niklas Süle. Ambos tienen contrato hasta 2026 y pronto podrían estar en la puerta de salida del club, especialmente porque no parecen estar entre los planes de Kovac.