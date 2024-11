Borussia Dortmund es capaz de “sacrificar” la Champions League por Nuri Şahin

Según BILD, los directivos del Borussia Dortmund se arriesgarían a pasar un año sin jugar la Champions League en pos de apoyar el proyecto de Nuri Şahin en el club.

En Dortmund, la banca a Şahin se marca en los resultados

El Borussia Dortmund marcha séptimo en la Bundesliga, a diez puntos del líder FC Bayern München. Dado que el título parece lejano en la tabla local, el desempeño del club está a prueba con la clasificación a la Liga de Campeones y su participación en el torneo de esta temporada.

De acuerdo con el periódico, un análisis rápido realizado por los jefes de la institución aurinegra tras la derrota por 3:1 ante Mainz 05 confirmó que Nuri Şahin seguirá siendo entrenador del BVB mientras pueda pelear por los cuatro primeros lugares y el equipo esté entre los 8 primeros de la fase de liga de UCL.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

A pesar del bajo rendimiento deportivo, hasta ahora, Las Abejas han cumplido ambas condiciones. En la Bundesliga, la diferencia con el cuarto clasificado, el campeón Bayer Leverkusen, es de solamente un punto. Un panorama diferente surge en la Liga de Campeones, donde el Dortmund ocupa el séptimo lugar y es el equipo alemán mejor ubicado en el campeonato.

Aunque también se confía ciegamente en el proyecto a largo plazo

Por el momento, los directivos creen no debería existir ningún mecanismo automático que conduzca a Şahin a perder su puesto si no se cumplen los objetivos establecidos. Para el tabloide, es incluso posible que la dirigencia continúe con él si esto no ocurre, ya que siguen considerándolo como el «hombre perfecto» para el club.

Una fuente sube más las apuestas por el DT, al decir que es el primer entrenador desde Jürgen Klopp por el que es concebible que los directivos se arriesguen a pasar un año sin jugar por la Orejona. De todas maneras, el BVB llega con resaca al último parón internacional del año y hay muchas cosas porque cambiar. Por ejemplo, que el Borussia apenas sumó un punto jugando como visitante en la Bundesliga.