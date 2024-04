Borussia Dortmund está decidido: el objetivo es Alan Varela

En las últimas horas, SportBild confirmó que Borussia Dortmund se decidió y el nuevo objetivo de transferencia es Alan Varela.

Un puesto que es una prioridad para este mercado

No cabe ninguna duda de que una de las grandes necesidades que tiene el equipo negriamarillo pasa por el centro del campo. Edin Terzic decartó la llegada de Edson Álvarez en el verano pasado y apostó a Emre Can no solo como el tapón del equipo, sino que también le dio la cinta de capitán.

Esto ha generado el resquemor en su relación con Sebastian Kehl, director deportivo. El director deportivo no compartía para nada esa decisión, pero por lo logrado en la temporada, Waztke, director general, le brindó el apoyo en esa decisión al entrenador.

Y hoy con el periódico del lunes podemos decir que fue un grave error. Can es uno de los peores jugadores del equipo y su reemplazo, Salih Özcan, está muy lejos del nivel que necesita el club. Es por ello que una de las prioridades para el próximo verano es fichar a un nuevo mediocampista de marca.

Varela es el elegido por Borussia Dortmund

A raíz de todo lo mencionado, el jugador indicado, según la dirección deportiva, es Alan Varela. El argentino llegó a Porto en el verano pasado y se convirtió en una de las figuras del Porto. Se dice que los cazatalentos lo tienen en el radar hacer rato y el informe indica que es el mediocampista que necesitan.

Ahora bien, su cláusula de rescisión es de 70 millones de euros. Está claro que no pagarán eso y que el fútbol portugués suele poner estas cifras, pero que luego están abiertos a negociar por debajo de la cláusula. Sebastian Kehl ya está trabajando para que eso suceda, pero lo que sí se tiene en claro es que posiblemente supere el récord de transferencias establecido por Sebastian Haller (31 millones de euros).

Mientras tanto, también se está trabajando con la posibilidad de vender a Salih Özcan para recaudar y poder comprar al exBoca. El turco está en el radar de Besiktas, Fenerbahce y Galatasaray, por lo que, podría salir si llega la oferta adecuada.