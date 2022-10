Si bien aún le queda un año de contrato, Borussia Dortmund está totalmente desesperado por renovar el vinculo con Youssoufa Moukoko.

La prioridad para Sebastian Kehl

No cabe ninguna duda de que el principal objetivo ahora para la dirección deportiva es la renovación de contrato de la gran joya de la cantera. Todo podría ir en otro curso en este momento, sin embargo, el mal manejo de Marco Rose a la hora de darle tiempo de juego al joven de raíces camerunesas provocó una molestia tal que ahora se está tomando todo el tiempo del mundo para decidir que pasará en su futuro.

Mientras tanto, Sebastian Kehl ya ha tenido varias reuniones con él y su agente. Si bien el jugador está muy contento bajo las órdenes de Edin Terzic, aún no ha puesto la firma. Esto se debe a que hasta el momento persiste una diferencia, no deportiva, sino económica. Y esto no es un detalle menor.

Según información del periódico Bild, la propuesta que le han hecho no satisface sus intereses. El jugador pide ganar seis millones de euros anuales, mientras que, lo que le han ofrecido es 4 millones de euros por año. Se confía que las diferencias puedan terminarse en las reuniones que se celebrarán el futuro, pero esto hace que otros también toquen la puerta de Moukoko.

Mientras Dortmund negocia con Moukoko, ya aparecieron nuevos oferentes

Como hemos dicho, hasta que las negociaciones no se cierren, es lógico que otros clubes aparezcan para hacerle distintas propuestas al jugador. Hace unas semanas se conoció que Bayern München, Real Madrid, Manchester United y PSG estarían tras sus pasos, siendo los Red Devils los que más presionan por él.

Ahora bien, la información de distintos medios alemanes es que Moukoko se imagina quedándose en Dortmund. Realmente Terzic lo está cobijando más que bien y lo hecho en el Revierderby donde marcó el gol del triunfo, fue un hecho muy significativo para él. Veremos que decide, empero, todo indica que no habrá problemas en su continuidad.