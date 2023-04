Borussia Dortmund mejora su oferta de renovación a Marco Reus

Después de que Marco Reus rechazara la primera oferta de renovación de Borussia Dortmund, el club de Westfalia le ha presentado un nuevo acuerdo por el que se equipararían las exigencias salariales de Las Abejas y su capitán.

Reus consigue que el Dortmund le ofrezca más dinero

Uno de los grandes jugadores que acaban contrato a final de esta temporada es Marco Reus. La estrella de Borussia Dortmund, que cumplirá 34 años en mayo, quiere firmar una última renovación y en el Signal Iduna Park quieren ofrecérsela. Eso sí, con la condición de que se reduzca considerablemente su sueldo ya que actualmente es uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla.

La primera oferta del BVB a Reus iba a reducir su salario a seis millones de euros firmar por una temporada más, pero este no aceptó porque no quiere cobrar menos de ocho millones. Ahora el diario BILD informa de que el Dortmund ha cedido en sus pretensiones y ha presentado una segunda oferta que dejaría su sueldo en siete millones, un punto intermedio entre las posturas iniciales del club y el capitán. Sin embargo, Ruhr Nachrichten asegura que ese millón adicional no es parte de su salario fijo sino que podría conseguirlo por variables en su rendimiento. Borussia espera que así Reus acabe aceptando.

El capitán sólo quiere estirar su carrera un año más

Si en algo están de acuerdo tanto Dortmund como Reus es, según estas mismas fuentes, que esta última renovación sólo será por una temporada. El deseo del jugador es retirarse en el equipo de su vida pero aún no quiere colgar las botas. Si bien se han criticado sus últimas actuaciones en los recientes partidos clave ante FC Bayern en Bundesliga y RB Leipzig en Copa, su aportación con 8 goles y 7 asistencias en todas las competiciones durante este curso le mantiene como habitual en el XI inicial. Si renueva también le tocará asumir un rol más secundario dentro de la plantilla pero, por jugar un último año como negriamarillo, todo vale.