Borussia Dortmund negocia por renovar a Duranville

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Borussia Dortmund está trabajando en renovar el contrato de Duranville

Duranville, la promesa que por ahora no dio la talla en Dortmund

No cabe ninguna duda de que cuando llegó desde Belgica la ilusión comenzó en la Südtribüne. Tardó mucho en debutar, pero dejó muy buenas sensaciones en el fatídico partido ante Mainz en la última temporada. Y como si ello fuera poco, en los amistosos de pretemporada también ha mostrado un gran nivel.

Sin embargo, las lesiones volvieron a golpearlo fuertemente y en esta campaña aún no ha podido jugar ni un minuto. Sin embargo, esto no preocupa a la dirección deportiva. Esto se debe a que, al parecer, cuando llegó a BVB todavía no había terminado de desarrollar su físico y aseguran que ya ha crecido más de 5 cm. Justamente por estos desajustes, las lesiones estaban más presentes en él.

Ya se trabaja en renovar su vínculo

Ante esto, el próximo 5 de mayo el belga cumplirá 18 años y allí podrá conseguir un contrato profesional por primera vez. Este será por los próximos 3 años, según información de Bild. Los directivos apuestan a que en la próxima temporada pueda debutar y ser la gran figura del equipo.