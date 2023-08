Borussia Dortmund: otra pésima imagen y perdida de puntos ante Bochum

Borussia Dortmund volvió a jugar pésimo y, esta vez, no tuvo la suerte que tuvo con Köln e igualó ante Bochum.

Un pésimo primer tiempo para los negriamarillos

Después de lo que pasó en la jornada 30 de la Bundesliga pasada, BVB iba con mucha sed de venganza hacía Bochum. Recordemos que allí igualaron con muchos fallos arbitrales en contra y un equipo rival que festejó cada uno de ellos.

Ahora bien, con energías renovadas, le tocaba salir por primera vez de su casa a Dortmund, tras un partido muy deslucido ante Köln. Habían ganado sí, pero la imagen del equipo fue muy mala a nivel colectivo, por lo que además de los tres puntos, se buscaba un tanto más de certeza en el juego.

Sin embargo, nada de eso se encontró en la primera mitad. Los primeros 10 minutos, no los jugó mal el equipo de Terzic. Pero el gol de Stöger fue un baldazo de agua fría donde no se pudieron reponer. No solo los movimientos individuales fueron más, sino también que como equipo, poco se pudo ver.

Dortmund y un segundo tiempo que no alcanzó ante Bochum

Con todo lo mencionado, Terzic se ve que pegó sus gritos en el entretiempo porque el equipo salió con mejor actitud y mucho más vertical. Así fue como Donyell Malen, otra vez, se vistió de goleador y puso el 1:1 a los pocos minutos. Parecía que los aurinegros se venía con todo en busca de la victoria, el juego faltó y la igualdad fue la que se plasmó en el marcador.

El entrenador tendrá que trabajar muchísimo porque es