Borussia Dortmund planea dos refuerzos para invierno

En las últimas horas, SportBild informó que Borussia Dortmund ya tiene planeado incorporar dos refuerzos en el próximo invierno.

Todo el mundo sabe donde están los graves problemas

Una de las grandes críticas que le han los aficionados negriamarillos a la directiva es la falta de refuerzos en el último mercado de pases. El equipo negriamarillo que tenía un claro déficit en la defensa, optó por mejorar su mediocampo y su delantera. Ante los problemas económicos que acarrean desde la pandemia, en su momento se dijo que hasta aquí se podía gastar y ya.

Claramente que el punto de vista de los directivos es más que válido, el tema está en que lo deportivo también está muy claro y el déficit está en los laterales. Hoy por hoy, Edin Terzić tiene que estar haciendo malabares para presentar una formación digna ante cualquier rival.

Según información de Sport1, para el entrenador el único que realmente se ha ganado la confianza en esa zona es Julian Ryerson. Ni en Bensebaini se está tranquilo y mucho menos en Marius Wolf. Es justamente por esta razón que Niklas Süle ha aparecido en esa zona, pero ni siquiera fue un alivio.

Los dos refuerzos que planea Dortmund para invierno

Con todo lo mencionado, la dirección deportiva a cargo de Sebastian Kehl ya se ha puesto a la cabeza el gran objetivo de incorporar, no uno, sino dos jugadores en los laterales. La idea es que llegue un jugador que pueda darle competencia en la derecha al mencionado Ryerson y otro que pueda ocupar el lateral zurdo.

Lo que no se descarta ante esto son dos posibles salidas. Por un lado, Giovanni Reyna que no cuenta con minutos, es buscado por el Ajax y, por el otro, Youssoufa Moukoko ya solicitó jugar más y su tiempo no le ha llegado como esperaba. Es por ello que FC Köln es uno de los tantos que quiere sumarlo a préstamo.