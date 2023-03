Borussia Dortmund podría recuperar a su trío de figuras

Borussia Dortmund espera tener de vuelta a tres de sus figuras para el encuentro del fin de semana ante 1. FC Köln: Marco Reus, Karim Adeyemi y Gregor Kobel.

Tres figuras podrían salir de la enfermería de Dortmund

Tras una amarga semana en la que la racha de victorias del club llegó a su fin con la eliminación en Champions League y el empate en el Revierderby, en Dortmund tienen la esperanza de volver a la senda de la victoria luego de recuperar a varios jugadores claves.

Según Ruhr Nachrichten, el departamento médico del Borussia tiene poco menos de una semana para trabajar con los convalecientes. Se espera que Marco Reus regrese este martes a los entrenamientos, poco después de recuperarse de la infección similar a la gripe que lo obligó a perderse el clásico con el Schalke 04.

En la misma sintonía, Gregor Kobel y Karim Adeyemi, ausentes por lesiones musculares, también apuntan a la vuelta para esta jornada 25. Adeyemi se rompió un fémur en el partido en casa contra el Hertha BSC hace tres semanas, pero el extremo ya realizó sus primeras sesiones durante la semana pasada.

La lesión muscular de Kobel en el calentamiento contra RB Leipzig se diagnosticó como menos grave, pero la misma lo llevó a perderse los dos encuentros más trascendentales hasta la fecha. El guardameta viajó a Londres, pero jugar contra el Chelsea FC era tan arriesgado como jugar en Gelsenkirchen. Estos días adicionales de tratamiento deberían ser suficientes para que retorne a la portería del Signal Iduna Park.

El club no quiere que sigan acumulándose las bajas

Con el minuto a minuto en estas recuperaciones, Dortmund no quiere sumar más caídos de los que ya tiene: No podrá contar con los lesionados Julian Brandt y Youssoufa Moukoko; además de Emre Can, que el pasado sábado recibió su quinta tarjeta amarilla de esta temporada y deberá enfrentar una suspensión de un partido.