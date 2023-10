Borussia Dortmund sale de Newcastle más vivo que nunca

Borussia Dortmund consiguió la victoria por la mínima en su visita a St. James’ Park y pone patas arriba al grupo de la muerte de esta Champions League. Un gol de Felix Nmecha redondeó un sólido primer tiempo de Las Abejas, que lograron controlar los embites del rival en el segundo para sacar los tres puntos de Inglaterra.

Terzic tuvo las ideas claras y Nmecha se redimió

Tras únicamente sacar un punto de las dos primeras jornadas en su grupo de la muerte, Borussia Dortmund tenía claro que no podía salir a especular a Newcastle porque una derrota les quitaría muchas opciones de pasar a octavos de Champions. Y por ello Edin Terzic apostó por un planteamiento más atrevido, aprovechando el regreso de Sabitzer de su lesión muscular para reemplazar a Brandt y colocarle en el centro del campo junto a Emre Can y un Nmecha mucho más atinado que hace unas semanas.

El encuentro estuvo desde el inicio muy disputado, con acciones que obligaron a intervenir tanto a Kobel como a Pope en ambas porterías, pero con la sensación de que el Dortmund estaba entendiendo mejor el ritmo de partido, replegándose y saliendo a presionar con intensidad en los momentos que lo requerían, y es que hubo muchos momentos en los que el encuentro se rompía. En uno de ellos, justo antes del descanso, abrieron el marcador. Lo que parecía una transición del Newcastle se convirtió en un contraataque del BVB donde el mismo Nmecha, llegando desde segunda línea, mandó el balón a las redes. Imposible sacar algo mejor del primer tiempo.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Newcastle lo intentó todo pero Dortmund logró aguantar

Newcastle tuvo su mejor momento durante el segundo tiempo, ya que el Dortmund estaba empezando a notar la lesión de Emre Can -sustituido poco antes del gol de Nmecha- y a conceder más espacios. Kobel salvó a Las Abejas deteniendo un disparo a bocajarro de Wilson y avisando de que había que bajar líneas. Terzic, para dar más velocidad a los posibles contraataques o esperando que el partido se volviera a partir, dio entrada a Adeyemi y más tarde a Haller y Reyna. Sin embargo, las ocasiones para los negriamarillos no llegaron y no pudieron rematar el partido. Lo que sí consiguieron fue aguantar esa mínima ventaja, pese a todos los esfuerzos. Los ingleses llegaron a golpear el balón en el travesaño en dos ocasiones en los minutos finales, pero la fortuna estuvo al final del lado del BVB.

Borussia Dortmund saca oro de una visita donde muchos sólo esperaban no perder, mantiene vivas las esperanzas de pasar de ronda y, además, lo hace cuajando una buena actuación. Dentro de dos semanas los papeles se revertirán y serán ellos quienes reciban al club inglés en Alemania, en lo que puede ser un partido clave para conseguir el billete a octavos.