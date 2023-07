Borussia Dortmund se interesa en Khephren Thuram

En las últimas horas, desde Footmercato informaron que Borussia Dortmund estaría tras los pasos de Khephren Thuram del OGC Nice.

Durante su estancia con la selección francesa, Thuram evitó cualquier tipo de mención sobre otro club que no sea del que actualmente es parte en la Ligue 1 de su país. Sin embargo, seguramente tiene su teléfono a mano durante sus vacaciones. Si bien una salida claramente no es la opción preferida para los directivos del OGC Nice, saben que el jugador es muy codiciado y lo ha sido durante varios meses.

“Quiero progresar, salir al campo, divertirme. De momento estoy en Niza, me va muy bien, me gusta mucho el club, así que me sigo viendo en Niza. Hay ruidos, escucho, pero estoy feliz en Niza, espero crecer con este club”.