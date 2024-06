Borussia Dortmund se prepara para el balance de temporada

Según el periódico BILD, Borussia Dortmund hará el balance de toda la temporada en los próximos días y de ahí saldrá la planificación.

Se viene la reunión clave

Después de lo que fue la decepción de la final de la Champions League, BVB se prepara para celebrar la reunión con todas las cabezas del proyecto para hacer el balance de la temporada que recientemente terminó. Esta tendrá lugar la semana que viene y contará con la presencia de Lars Ricken (director general), Sebastian Kehl (director deportivo) Matthias Sammer (asesor), Sven Mislintat (director técnico de plantilla) y Edin Terzic (entrenador).

La idea es evaluar lo positivo y negativo del pasado curso y a base de eso iniciar con las planificaciones para que en la próxima temporada llegue ese título que tanto ansían. Lo que llama la atención es que Hans-Joachim Watzke no estará en la reunión. Pero esto no tiene que ver con su retiro de la dirección, sino porque estará ocupado como vicepresidente de la DFB en la Eurocopa.

Terzic será el más comprometido de Dortmund en la temporada siguiente

Ante todo lo mencionado, está el tema del contrato del entrenador negriamarillo. Después de la final se decía que su renovación sería un mero tramite, sin embargo, esto no será así. Al parecer, la floja temporada en la Bundesliga provocó que este inicio de la temporada será fuertemente evaluado para ver si le dan un nuevo contrato. En este nuevo año, pelear la Bundesliga y conseguirla hasta el final será una obligación. Después de que Bayer Leverkusen haya ganado el doblete nacional con menos presupuesto, ya no hay excusa posible para que no lo hagan.