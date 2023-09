Borussia Dortmund sufre pero rescata la victoria en Freiburg

En un partido lleno de altibajos y donde Borussia Dortmund se encaminaba al tropiezo, una gran reacción en los últimos minutos permite al conjunto de Edin Terzic salir con los tres puntos de la Selva Negra. Mats Hummels con un doblete, Malen y Reus pusieron los goles ante un Freiburg que tuvo muchas ocasiones para ganar pero que lamentó una tarjeta roja a Höfler en el tramo final.

Dortmund no sacó partido a su tempranera ventaja

El arranque de temporada no ha sido como muchos esperaban en Dortmund, sobre todo por los últimos dos empates ante equipos de la zona baja como Bochum o Heidenheim. Las sensaciones no eran nada buenas y el parón de selecciones podía ayudarles a cambiar las pilas para su enfrentamiento contra el equipo de Christian Streich, que siempre suele ser complicado. Y esta vez no fue la excepción, con un encuentro de infarto.

Edin Terzic volvió a apostar por Sabitzer como titular en el centro del campo y Haller salió de inicio antes que Füllkrug. El ajuste más sorprendente, sin embargo, fue la titularidad de Hummels sobre Süle, pero que salió mucho mejor de lo esperado. En poco más de diez minutos, el veterano central puso el primer gol del encuentro de cabeza a la salida de un córner, algo poco habitual para el BVB. Parecía una señal de que la tónica del equipo estaba cambiando y todo iba a mejor, pero la realidad es que Freiburg se acercó en numerosas ocasiones al arco de Kobel para responder. Lienhart y Doan metieron miedo, y al final del primer tiempo encontraron pólvora, de una forma dolora para el Dortmund.

Vincenzo Grifo, que había entrado al campo antes de tiempo por lesión de Gregoritsch, fue protagonista con dos centros para que Höler y Höfler le dieran la vuelta al marcador. Los locales se lo habían ganado, ya que la gestión de la ventaja de Los Negriamarillos no estuvo a la altura y a estos ya empezaban a aparecerles muchas dudas.

Los cambios y la expulsión de Höfler fueron el punto de inflexión

Con pocas llegadas en el primer tiempo, lo que el BVB necesitaba era abrir más el partido para generar sus propias ocasiones. Brandt tuvo la más clara con un disparo cruzado pero Freiburg seguía llevando la batuta. Fue con los cambios cuando Terzic acertó. En sus primeras intervenciones, Felix Nmecha y Niclas Füllkrug abrieron un hueco perfecto para que Donyell Malen rompiera líneas, condujera solo hacia la portería y definiera para poner el 2:2. Como pasó ante Köln y ante Bochum, su actuación no fue la más brillante pero estuvo en los momentos clave para rescatar puntos

Los de Christian Streich lo siguieron intentando pero una roja directa a Höfler por una dura entrada a Sabitzer les obligó a recular en los últimos minutos. Ahí el Dortmund, más con corazón que ideas, quiso hacer la épica y encontró su premio. Un balón colgado al área de Atubolu se encontró una marabunta de piernas y volvió a aparecer Hummels para meter como fuera el balón dentro de la portería. En el descuento, con los locales desaparecidos, Marco Reus sentenció con el definitivo 2:4.

El equipo de Edin Terzic no tuvo el partido más digno y, aunque Freiburg pudiera merecer más, el BVB aprovechó la pequeña ventana que le dio el partido para hacerse con el triunfo. Un paso hacia adelante que puede suponer el final de su crisis, pero deben confirmarlo en su próximo examen, en Champions League frente al PSG.