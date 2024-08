Borussia Dortmund tira el acuerdo del Betis con Moukoko

La marcha de Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund en dirección al Betis se ha caído por completo. El club andaluz lo tenía hecho con el delantero alemán pero el BVB, viendo que las variables para hacer efectiva la obligación de compra eran difíciles de cumplirse, ha rechazado la oferta.

La directiva negriamarilla no quiere depender de variables

Borussia Dortmund tiene claro que Youssoufa Moukoko no formará parte de su plantilla en esta temporada y el gran objetivo es buscarle un nuevo club antes de que cierre el mercado. Sin embargo, esta es la segunda llamada a la que muestran su negativa, después de la del Olympique de Marsella. Según Sky, el Betis había llegado a un acuerdo verbal con el joven delantero y son los dirigentes de Las Abejas quienes han bloqueado su salida porque las condiciones no eran las que esperaban.

El equipo español había ofrecido una cesión con obligación de compra de 13 a 14 millones de euros, un escenario que en Dortmund se podían imaginar. No obstante, la obligación dependía de que el Betis lograra clasificarse esta temporada a Champions League. La directiva negriamarilla consideró que, como esto es improbable que suceda, no podía arriesgarse a dejarle marchar de esta manera. El Betis, a su vez, ha centrado sus esfuerzos en firmar a Vitor Roque, procedente del Barcelona, en lugar de Moukoko.

El riesgo de que Moukoko se quede en Dortmund es cada vez mayor

Los días para el cierre de este mercado cada vez son menos y, si Moukoko no pone rumbo a otro club, no es nada descartable que pase toda la temporada en la grada o con una aportación mínima al plantel. Al BVB no le interesa que se quede, no sólo porque la relación con el jugador y su entorno esté completamente rota, sino porque su valor de mercado podría caer aún más. La semana que viene llegará el desenlace de este culebrón.