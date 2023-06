Se ha dado a conocer que Borussia Dortmund todavía tiene muchos nombres para elegir el reemplazante de Bellingham.

Un verdadero desafío: conseguir un reemplazante para Bellingham en Dortmund

Como bien se sabe, la salida de Jude Bellingham está más que confirmada y solo falta el anuncio oficial para que sea nuevo jugador de Real Madrid «en los papeles». A partir de ello, los negriamarillos se harán de 103 millones de euros más complementos que llegarían, como mucho, a los 135 kilos.

Con eso definido, la tarea que tiene Sebastian Kehl para esta próxima campaña no será nada fácil. Según informa Sport1, hay muchos nombres en la carpeta de los scouts de Borussia Dortmund. Empero, todavía no tienen nada definido porque el desafío de ponerse en el lugar de Bellingham no será nada fácil.

El hecho de soportar la presión de hacerse cargo de la generación de juego y el vacío que seguramente implique la salida del número 22 no es el mejor terreno para nadie. Es por eso que no solo buscan un jugador que juegue con clase, sino también, uno que sea mentalmente fuerte.

Ilkay Gündogan es solo un sueño

A todo esto, muchos indican que ese candidato ideal sería el mediocampista de Manchester City que dio sus primeros pasos en el fútbol internacional con la camiseta de BVB. Sin embargo, las opciones para ficharlo son realmente mínimas. Los grandes clubes europeos están tras de él y sería imposible equiparar la oferta. Si llega, dependerá pura y exclusivamente de él.