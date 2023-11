Borussia Dortmund vence al Newcastle y se acerca a los octavos de Champions

Borussia Dortmund le ganó 2:0 al Newcastle y dio un paso importante en el objetivo de clasificar a octavos de final de Champions League.

Borussia Dortmund certifica un serio primer tiempo a su favor

Después de la derrota por 0:4 en Der Klassiker contra el FC Bayern München, los dirigidos por Edin Terzic buscaban una rápida recuperación. En comparación con el partido del sábado, el entrenador cambió su once inicial en tres posiciones: Wolf, Reus y Malen fueron al banquillo. Süle, Nmecha (goleador del triunfo en Inglaterra) y Adeyemi retornaron al once inicial. El capitán Can, que jugó por última vez en el partido de ida, sigue hoy de baja lesionado.

El DT de Las Abejas aclaró antes del partido que Wolf y Bensebaini no estaban al 100% antes del partido de hoy, por lo que Süle había recibido el mando para hacerse cargo de la banda defensiva. Con Adeyemi, el técnico del BVB apostó por su velocidad en la misma.

Dortmund dominó el partido desde el principio, aunque la primera oportunidad de peligro recién llegaría a los 13 minutos. Füllkrug y Brandt se combinaron en la puerta del área, y el primero remató al centro del arco, donde el arquero Pope salvó devolviendo el tiro hacia afuera.

Si bien Newcastle comenzó a salir de su defensa, el Borussia no pasó demasiado riesgo en su arco durante la primera mitad, ya que contaba con la posesión y las ocasiones. Con el paso de los minutos, el gol estaba al caer.

Y así fue. A los 26, avanzando a los tumbos contra la portería rival, Sabitzer y Füllkrug se conectaron en una pared improvisada. El 9 metió el pie izquierdo dentro del área chica del área para convertir su primer tanto en la Liga de Campeones.

Los ingleses fueron en busca del empate durante la primera etapa. Sin embargo, los errores en el traslado del balón se acumulaban y Dortmund no pasaba sobresaltos. La mejor oportunidad de los visitantes llegaría a los 45: un córner de Trippier, que Wilson devuelve al segundo palo para Joelinton, antes de que Kobel responda al intento con una salvada segura.

Newcastle se despierta, pero el BVB remata la historia

La pelota parada fue la mejor arma de los dirigidos por Eddie Howe, que buscó más poder de ataque con las entradas de Gordon y Almirón, quienes se esperaba que estuvieran en la alineación titular. Estos cambios tras el descanso le dieron otra sintonía al Newcastle, que se hizo con el balón y salió de su letanía.

En este pasaje del encuentro, Livramento se convirtió en actor principal por sus centros. Dos minutos después del entretiempo, un pase rasante fue despejado por Kobel antes de que los atacantes de Newcastle pudieran rematar a portería. Minutos más tarde, otro envío del inglés conectó con el parietal de Joelinton, que venció la marca de Özcan, pero su cabezazo no encontró destino de red en corta distancia.

Dortmund quiso recuperar el dominio del partido y buscó por todos los medios marcar el 2:0. Por el lado local, las oportunidades más claras vinieron en los pies de Julian Brandt. Un contraataque de Adeyemi terminó en el ex-Bayer Leverkusen, que remató de forma esquinada, aunque no lo suficiente como para batir a Pope. Luego, por el costado izquierdo, quiso repetir la formula al otro palo. El tiro se fue muy desviado.

Como dice la frase: “La tercera es la vencida”. Y para el BVB, fue el gol que certificó la historia. Un córner a favor de Newcastle terminó en los pies de Adeyemi que, con un largo despeje, encontró a Brandt. Este, aprovechándose de la retaguardia visitante descompensada en un largo slalom junto a Füllkrug, llegó sin problemas al área chica y remató de forma certera contra el palo izquierdo de Pope para ponerle cifras definitivas al partido.

Aunque ambos equipos buscaron un gol para aumentar o achicar la distancia, nada de eso sucedería y el Dortmund se quedaría con tres puntos más que necesarios para pensar en los octavos de final. Con siete puntos, los aurinegros se encuentran actualmente en el primer lugar del Grupo F.

PSG (seis puntos) y AC Milan (dos puntos) se enfrentarán más tarde en San Siro, destino que el BVB deberá visitar a finales de noviembre, antes de jugar en casa contra el equipo parisino en la última jornada.