Borussia Dortmund viaja a Inglaterra por Jobe Bellingham

En las últimas horas, una comitiva de Borussia Dortmund viajó a Inglaterra para cerrar el fichaje de Jobe Bellingham.

Un puesto a reforzar…

Sin ninguna duda, BVB empezó a mover el mercado porque el mediocampo necesita un nuevo efectivo. Entre Emre Can y Salih Özcan tenemos dos jugadores que no dieron la talla en esta temporada y es por ello que no se pueden quedar solo con Pascal Gross (34 años) y Felix Nmecha. Ante esto, la directiva ya tendría el elegido con, incluso, una perspectiva más a futuro.

Dortmund viajó a Inglaterra por Jobe Bellingham

En el día de ayer, Borussia Dortmund ha decidido dar el siguiente nivel en la negociación por el fichaje del hermano menor de Jude. Lars Ricken, Sebastian Kehl, cabezas de la directiva, y Niko Kovac viajaron a Inglaterra para mantener conversaciones directas con sus agentes.

Una imagen de RNBVB los muestra bajando en el aeropuerto de Newcastle para que, posteriormente, sean informados de que el fichaje estará en unos 25 millones de euros. En el Sunderland tiene contrato hasta 2028 y varios clubes internacionales de primer nivel están interesados, como RB Leipzig.