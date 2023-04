Borussia Mönchengladbach se acerca a Niclas Füllkrug

Borussia Mönchengladbach busca un nuevo centrodelantero y el nombre elegido es el de Niclas Füllkrug.

Una salida confirmada

No cabe ninguna duda de que uno de los grandes golpes que han sufrido Los Potros es el enterarse que Marcus Thuram no renovará contrato con el club. El francés lo ha dicho ya hace unos meses y se ha confirmado hace unas semanas que no seguirá en el club. La intensión era que continue, pero él busca nuevos horizontes.

Tengamos en cuenta que la temporada actual del Gladbach está plagada de irregularidad. Han tenido victorias increíbles como contra FC Bayern München y otras tantas derrotas increíbles como con los últimos de la tabla de posiciones. Por esta razón, su presencia en Europa en la próxima campaña depende de un milagro. De 15 puntos que hay en juego, están a 11 de distancia. Prácticamente imposible.

Por esta razón, fue imposible convencer a un Thuram que con 13 goles en la actual Bundesliga está segundo en la tabla de goleo junto a Randal Kolo Muani y Vincenzo Grifo. Aún no se sabe donde seguirá su carrera, pero muchos medios pusieron como interesados a Borussia Dortmund y a FC Bayern München, más allá de los que clubes fuera de Alemania.

Mönchengladbach quiere a Niclas Füllkrug

Ante la certeza de que su goleador se irá, la dirección deportiva a cargo de Roland Virkus no ha tenido una idea mejor que ir por el gran goleador del fútbol alemán. Y ese mote lleva nombre y apellido y es Niclas Füllkrug, artillero de Werder Bremen y la selección alemana. En esta campaña lleva 16 goles y cinco asistencias, siendo un jugador más que clave para su equipo.

Según información de Sky Sports, Los Potros ya se han comunicado con las oficinas de Los Nórdicos y les han informado que su precio están entre los 20 y los 25 millones de euros. Ahora bien, se habla de que una tarifa más realista podría ser más cerca a los 15 millones de euros. Sin embargo, la competencia no será fácil. Muchos clubes ingleses e italianos lo buscan y, con 30 años, sabe que este es el último gran paso en su carrera.