Brandt quiere quedarse, pero la directiva no piensa renovarle

En las últimas horas, se ha dado a conocer que el tiempo de Julian Brandt en Borussia Dortmund estaría llegando a su fin.

Un jugador que cumplió su ciclo

Sin ninguna duda, en 2019, el fichaje del actual número 10 del club negriamarillo emocionó a todo el mundo. BVB se lo trajo desde Leverkusen a 25 millones de euros, siendo una de las mayores promesas alemanas. Sin embargo, hoy decir ese monto por él suena hasta muy caro.

Los primeros años se decía que no se podía desarrollar de la mejor manera porque no tenía tantos minutos como él quería al estar atrás de la figura de Marco Reus. Empero, ya hace tres temporadas que viene siendo un habitual titular y nunca ha podido dar el salto. Cuando está enchufado, es un jugador muy peligro, pero cuando no, su nivel es de segunda división. Y lamentablemente, en la totalidad del ciclo, predominan mayoritariamente esta última clase de actuaciones. Ya son seis temporadas de Brandt en Dortmund y su ciclo está totalmente cumplido.

¿Qué hará Brandt de su futuro?

Por ahora, el mediocentro ofensivo aún no ha pensado en su futuro. No quiere abordarlo hasta el verano. Su objetivo actual es recuperar su mala temporada con el club. El Borussia Dortmund sigue siendo la primera opción para él. Sin embargo, si los directivos indican que ya no tienen planes con él, buscaría activamente otras opciones.

Hasta el momento no ha habido conversaciones ni con Sebastian Kehl ni con Lars Ricken sobre su futuro, y ningún otro club se ha acercado al mediocampista. Recientemente, se habló de una posible ampliación de contrato en invierno, pero esta se ha pospuesto temporalmente debido a la situación deportiva. El propio jugador se siente cómodo en el club y, por lo tanto, no quiere necesariamente irse.