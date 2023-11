Este martes Borussia Dortmund regresa a la acción en la Champions League con un duelo clave para obtener el pase a la siguiente ronda, ya que reciben a un Newcastle con el que están empatados a puntos y a quien ya derrotaron de forma agónica en su primer enfrentamiento. Sin embargo, Edin Terzic no podría contar con dos titulares como Emre Can y Ramy Bensebaini, ya que ambos no podrían recuperarse a tiempo de sus molestias.

Rezan para que la enfermería de Dortmund se vacie a tiempo

Las problemas de lesiones son una tónica habitual en Dortmund pero todo el mundo en Westfalia está en vilo por ver si Can y Bensebaini estarán listos para enfrentarse a Newcastle, aunque las previsiones con el capitán no son muy esperanzadoras. Can sufrió una contusión precisamente en el anterior encuentro contra el conjunto inglés y no ha estado presente en los últimos tres encuentros. Según Ruhr Nachrichten, las posibilidades de que entre en la convocatoria son mínimas, por lo que el técnico tendrá que buscar alternativas para conformar su centro del campo.

Con Bensebaini, en cambio, hay un cierto margen para el optimismo. El defensor argelino no disputó ningún minuto en el Der Klassiker del pasado sábado pero sí estuvo dentro de la convocatoria y ayer domingo fue examinado por el equipo médico del BVB, aunque no se dio un diagnóstico exacto.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Un encuentro vital para obtener el pase a octavos de Champions

Después del jarro de agua fría que supuso la goleada sufrida ante FC Bayern München en la última fecha de Bundesliga, Borussia Dortmund sabe que tiene que cambiar el chip cuanto antes porque le espera otro partido de altísima exigencia. Vencer de nuevo a Newcastle les colocaría con siete puntos y en una muy buena situación para pasar de ronda pese a estar en uno de los grupos más difíciles de esta Champions. Veremos si esta vez, con la ventaja de la localía, pueden repetir la machada de hace dos semanas en Inglaterra.