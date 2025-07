Chelsea FC no quiere ceder a Carney Chukwuemeka al Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund lleva semanas negociando una cesión por Carney Chukwuemeka, pero el Chelsea FC no ha dado el visto bueno porque quiere venderlo.

Chelsea solo acepta una venta por Chukwuemeka

Según informa Sky Sports, todavía no hay acuerdo entre el Borussia Dortmund y el Chelsea FC por Carney Chukwuemeka. La clara intención del cuadro londinense es una venta, no una cesión; aunque no está claro si esto sería factible para el BVB. El experto en fichajes Fabrizio Romano respalda la información, afirmando incluso que los Blues han cerrado la puerta a un nuevo acuerdo de préstamo.

Después de una gran ola de gastos este verano, el equipo de la Premier League espera recuperar parte de los más de 240 millones de euros en gastos a través de las ventas. Aun así, el Chelsea no puede permitirse el lujo de dejar que Chukwuemeka se quede, dado que apenas recibiría tiempo de juego con su gran plantilla. Además, la falta de minutos de juego daría pocas posibilidades de aumentar el valor de reventa del jugador de 21 años.

Esto podría enfriar el interés del Dortmund en él

Para Fabrizio Romano, esto sugiere que podría significar el fin del interés del Dortmund por el futbolista. Si bien el internacional inglés sub-20 tuvo cierto éxito durante su tiempo con el BVB, el precio de 18 millones de euros del atacante parece excesivo teniendo en cuenta su tendencia a lesiones.

El Dortmund cuenta actualmente con un superávit de fichajes de verano estimado en 19,5 millones de euros, gracias a la lucrativa venta de Jamie Gittens, justamente ante Chelsea. Las Abejas estarían considerando otras opciones, aunque no hay más información de esto por el momento.