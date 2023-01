Chelsea se mete en la puja por Marcus Thuram

Fabrizio Romano reporta que el Chelsea FC ha iniciado conversaciones para el fichaje de Marcus Thuram en este mercado de enero. El internacional francés tiene contrato con Borussia Mönchengladbach hasta final de esta temporada.

En las últimas semanas se ha despertado un gran interés por Marcus Thuram por parte de equipos de toda Europa. El diario BILD ya apuntó en los últimos días que Inter de Milán, Manchester United, PSG o FC Bayern son algunas de las opciones que tiene el atacante para continuar su carrera la próxima temporada. Pero ha aparecido un equipo con pocas ganas de esperar.

El Chelsea es, según Fabrizio Romano, el nuevo pretendiente que busca hacerse con Marccus Thuram. El club de la Premier League, que ya tiene casi firmado a su compatriota Christopher Nkunku, ya ha empezado las negociaciones y no dudaría en intentar ficharle en esta ventana de transferencias y no esperar al verano.

Understand Chelsea have opened talks to explore January deal for Marcus Thuram. 🚨🔵 #CFC

The French striker’s on many top clubs list being a free agent in June, Chelsea exploring conditions for Jan.

Thuram will take his time and consider all the options, as @Santi_J_FM called. pic.twitter.com/zQ7IG0Hg7L

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2023